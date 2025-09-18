В СПЧ оценили идею ввести недельные отключения интернета в России

В России не стоит вводить недельные отключения интернета для защиты здоровья граждан. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Иконников.

© Газета.Ru

По его мнению, россияне должны самостоятельно решать, хотят ли они вводить такие ограничения.

«Фактически, если мы сейчас запрещаем интернет, чтобы сохранить зрение, тогда нужно что-то еще запретить. Вред зрению может приносить не только интернет, даже не сам интернет, а экраны компьютеров, смартфонов или телевизоров», — сказал Иконников.

Он предположил, что инициатива является частным мнением одного депутата, поскольку документы с такой идеей не зарегистрированы.

18 сентября депутат Госдумы Николай Арефьев предложил временно отключать интернет в России, возможно, на неделю или по выходным дням. Предложенная мера, по его мнению, поможет россиянам сохранить зрение и нервы, а также снизить число случаев игромании. Парламентарий считает, что постоянное использование интернета приносит больше вреда, чем пользы, негативно влияя на здоровье, финансы и психику человека. По подсчетам депутата, до 70% времени глобальная сеть используется во вред здоровью, поскольку длительное пребывание онлайн портит зрение и истощает нервную систему.