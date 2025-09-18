Ученые разработают суперустройство для изучения тайн вселенной

Физики Массачусетского технологического института и Техасского университета предложили концепцию нейтринного лазера для изучения нейтрино — самых распространенных, но крайне неуловимых частиц. Об этом сообщает журнал Physical Review Letters.

Обычно атомы распадаются случайным образом, испуская нейтрино во всех направлениях. Однако в состоянии конденсата Бозе-Эйнштейна (КБЭ) их поведение синхронизируется, что позволяет создать концентрированный пучок нейтрино.

Для этого нужно охладить облако атомов рубидия-83 до экстремально низкой температуры. Рубидий-83 радиоактивен, и при его распаде выделяются нейтрино. В состоянии БЭК распад атомов происходит синхронно, формируя направленный пучок нейтрино за несколько минут.

Как отмечается, нейтринные лазеры помогут лучше изучать нейтрино, что может раскрыть тайны темной материи и объяснить, почему антиматерия не уничтожила Вселенную. Их способность проходить сквозь объекты также может быть использована для передачи данных.

Сначала нужно проверить возможность создания нейтринного лазера. Если это удастся, он может стать новым детектором нейтрино или средством коммуникации, отмечают ученые.