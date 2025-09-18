«Жизнь на Марсе»: Маск рассказал о своих планах на Красную планету

Американский бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, рассказал, что планирует отправить на Марс теплицу с семенами и землей. Фрагмент его интервью был опубликован в соцсети X.

По словам, Маска, он изначально хотел сделать благотворительную миссию на Красную планету под названием «Жизнь на Марсе».

«В ее рамках мы бы отправили небольшую теплицу с семенами и сухим питательным гелем. Высадили бы все это на Марсе и увлажнили бы гель», — пояснил миллиардер.

После чего, по словам Маска, можно было бы получить прекрасный снимок «зеленых растений на красном фоне», который «вдохновил бы НАСА и общество отправить астронавтов на Марс.

В апреле 2024 года Маск предположил что для массовой колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Он добавил, что людей и грузы можно будет доставить за 20 лет. Однако в марте 2025 года бизнесмен скорректировал прогнозы по массовой колонизации Марса, заметив, что на это понадобится 30 лет.