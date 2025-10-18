Гигантские клещи и глазные паразиты: насколько реалистичны монстры в сериале «Чужой: Земля»

В сериале «Чужой: Земля» появилось немало новых существ, которые выглядят одновременно и жутко, и очень любопытно. Но насколько правдоподобны новые пришельцы, и могут ли они существовать в реальности? Портал theconversation.com разобрался, откуда создатели сериала почерпнули вдохновение.

© Unsplash

Клещ

Пожалуй, самое реалистичное создание в сериале — это большой кровососущий клещ. На Земле черноногий клещ Ixodes набухает до размеров грецкого ореха во время кормления, что не так уж и отличается от клеща в «Чужой: Земля».

В сериале есть сцена, где инопланетный клещ набрасывается на жертву и достаточно быстро выпивает несколько литров крови. Неожиданно быстрая смерть — скорее всего, результат геморрагического шока из-за скорости кровопотери. Также возможно, что вымышленный клещ впрыскивает в организм жертвы какое-либо химическое вещество (вроде антикоагулянта, который есть у реальных кровососущих хищников на Земле). А в пятом эпизоде клещ демонстрирует свой защитный механизм — выброс в воздух токсина, который не позволяет убрать насекомое с жертвы.

D. plumbicare

Даже сами персонажи в сериале не совсем понимают, к какой категории лучше относить D. plumbicare — флоре или фауне. Лишь анализ научного офицера показал, что это существо относится к классу плотоядных растений; его зеленый цвет подсказывает, что оно может использовать хлорофилл так же, как фотосинтетические организмы делают это на Земле.

Правда, почти сферическая форма тела — худшая структура для фотосинтеза. У нее нет никаких адаптаций, которые улучшали бы площадь поверхности, вроде тех же листьев. Нечто подобное вдвойне важно, поскольку D. plumbicare, судя по сериалу, зависает где-то под потолками в местах, вроде пещер. Вероятно, из-за этого растение и стало хищным: вместо того, чтобы вырабатывать более эффективные механизмы захвата света, оно переключается между хищничеством и фотосинтезом в зависимости от того, какой ресурс доступен.

В науке этот феномен называют миксотрофией, но он является характерной чертой лишь одноклеточных организмов Земли. «Плотоядные» растения не миксотрофы, потому что пойманные насекомые выступают источником нитратов, калия и фосфора, а не углеводов.

Trypanohyncha ocellus

Паразит, похожий на гибрид осьминога с глазным яблоком. Он атакует, удаляя один глаз существа-хоста, после чего захватывает контроль над телом жертвы, подключившись к мозгу.

На первый взгляд кажется, что подобный монстр — чистейшая выдумка, но на Земле действительно существуют паразиты, заменяющие части тела организма-жертвы, или даже способные контролировать поведение хоста. Но к последним относятся сравнительно простые организмы, вроде грибка Ophiocordyceps, и перехват контроля над мозгом другого животного — необходимая часть их жизненного цикла. Да и изменения в поведении, которые они вызывают, всегда простые.

Например, Toxoplasma gondii — паразит, который заставляет мышей не так активно избегать запаха кошачьей мочи. А это, в свою очередь, повышает вероятность того, что зараженную мышь съест кошка, после чего паразит распространит свои спори через фекалии хищника.

А вот T. ocellus из сериала — очень мобильный, разумный, сильный организм, который умеет наблюдать за окружающей средой и, например, отвлекать людей. Подобное поведение возможно при наличии нервных узлов, распределенных по щупальцам — как у реальных осьминогов. Правда, длина этих щупалец немного превосходит то, что можно видеть в реальности, что делает глазного паразита не очень реалистичным.

Муха, поедающая минералы

В 6 эпизоде сериала можно заметить муху, которая поедает металлы и металлические руды, причем она предварительно переваривает пищу точно так же, как и реальные мухи на Земле. Проблема лишь одна: непонятно, какую роль выполняют металлы — роль добавки к основной диете или главного источника энергии.

На Земле существует процесс под названием хемолитотрофия, который позволяет получать энергию и биомассу путем окисления геохимикатов — включая железо, марганец и другие металлы. Но на нашей планете эта техника доступна лишь одноклеточным археям и бактериям; организмам, которые ассоциируются с медленным развитием. Многоклеточность — энергоемкая адаптация, не говоря уже о способности летать.

Другими словами, окисление металла — не очень правдоподобный источник энергии для мухи. Но металл вполне может быть «диетической добавкой», необходимой для создания металлического панциря. Биоминерализация железистых соединений хорошо задокументирована учеными, и похожий механизм теоретически может объяснить присутствие металлов в экзоскелете самого ксеноморфа.