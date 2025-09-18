Лунная ракета SLS готова к пилотируемому полету

Ракета SLS (Space Launch System) для пилотируемого полета вокруг Луны по программе «Артемида II», кажется идентичной своей предшественнице, выполнявшей миссию «Артемида I». На самом деле в ее конструкцию внесено множество незаметных, но важных усовершенствований.

© Naukatv.ru

Первый полет SLS в рамках испытательной миссии «Артемида I» можно считать безупречным — она достигла или превзошла целевые показатели производительности, управления ориентацией и структурной стабильности с точностью до десятых или сотых долей процента, отправив беспилотный корабль «Орион» на тысячи километров в путешествие вокруг Луны. В результате был собран огромный объем бесценных данных о полете для анализа инженерами SLS с целью внесения улучшений.

Основные секции SLS для миссии «Артемида II» остались без изменений — центральная ступень, четыре основных двигателя RS-25, два пятисегментных твердотопливных ускорителя, криогенная верхняя ступень ICPS, адаптер для ее крепления и стыковочный узел, соединяющий SLS с космическим кораблем «Орион». Разница — в деталях.

«Конечно, мы гордимся результатами миссии „Артемида I“, которые подтвердили нашу общую конструкцию. Но мы поработали над тем, чтобы SLS обеспечила экипажу более комфортный и безопасный полет. Одни изменения отвечают конкретным требованиям миссии „Артемида II“, другие отражают постоянный анализ и тестирование, а также уроки, извлеченные из миссии „Артемида I“», — пояснил менеджер программы SLS Джон Ханникат из НАСА.

ICPS оснастили оптическими мишенями, которые будут служить визуальными ориентирами для астронавтов на борту «Ориона», когда они вручную пилотируют корабль вокруг верхней ступени и отрабатывают маневры для подготовки к операциям стыковки в рамках миссии «Артемида III».

Усовершенствована навигационная система. Ее коммуникационные возможности улучшены за счет перестановки антенн, чтобы обеспечить непрерывную связь как с наземными станциями NASA, так и с подразделением Космических сил США Space Launch Delta 45, контролирующим запуски на Восточном побережье.

На ICPS установлена система аварийного предупреждения, которая позволяет ракете выявлять неполадки и уведомлять экипаж. В систему обеспечения полетной безопасности добавлена задержка срабатывания самоуничтожения, чтобы капсула Orion успела покинуть ракету при аварийном запуске спасательной системы.

Разделительные двигатели для сброса твердотопливных ускорителей по завершении их работы наклонены на дополнительные 15 градусов для увеличения зазора при отделении, пока остальная часть ракеты пролетает мимо. Кроме того, в ходе миссии «Артемида II» это разделение планируется на четыре секунды раньше по сравнению с первым полетом — полученный опыт должен подтвердить расчеты, что это поможет увеличить полезную нагрузку почти на 725 кг.

Инженеры внесли дополнительные улучшения, руководствуясь уроками, извлеченными из миссии «Артемида I». Во время испытательного полета «Артемида I» ракета SLS испытала более сильные, чем ожидалось, вибрации в точках крепления твердотопливных ускорителей, вызванные нестабильным воздушным потоком.

Для стабилизации воздушного потока на межбаковом отсеке SLS установлена пара аэродинамических гребней длиной по 1,8 метра, которые должны сгладить колебания во время подъема, а электроника ракеты была повторно сертифицирована для работы в условиях более интенсивной вибрации.

Обновлен блок управления питанием основной ступени, установленный в межбаковом отсеке, который контролирует энергоснабжение других систем ракеты и защищает от электрических перегрузок.

Примерно 10-дневный испытательный полет «Артемида II» станет первым пилотируемым полетом в рамках программы «Артемида». Он запланирован на апрель 2026 года, уже набран экипаж из четырех астронавтов.