«Блокнот» в Windows получил поддержку написания текста с помощью ИИ

Microsoft представила обновленную версию приложения «Блокнот» (Notepad) в Windows 11, в которую встроены функции генерации и редактирования текста на базе искусственного интеллекта. Впервые эти инструменты смогут работать полностью без подключения к интернету и без необходимости оформления подписки на Microsoft 365, сообщает Windows Central (WC).

В отличие от предыдущих версий, где обработка ИИ-запросов происходила через облачные сервисы и требовала активной подписки и авторизации, новая работает автономно на устройствах Copilot+, использующих нейропроцессоры (NPU). Таким образом, ИИ-инструменты становятся частью стандартной функциональности Windows 11, а не платной опцией.

По словам главного менеджера по продуктам Microsoft Дэйва Грохоцки, пользователям будут доступны функции сводки, генерации и рерайта непосредственно в приложении.

Однако ключевым ограничением остается требование — наличие ПК на платформе Copilot+, то есть с наличием специализированных нейропроцессоров. Эти устройства начали поступать в продажу с середины 2024 года и ориентированы на корпоративный и профессиональный сегменты.