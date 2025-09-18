Пользователи раскритиковали дизайн Liquid Glass в iOS 26

Пользователи неоднозначно приняли обновление iOS 26 для iPhone с совершенно новым дизайном Liquid Glass («Жидкое стекло»). На форумах и в социальных сетях преобладают критические отзывы, сообщает MacRumors.

© Apple

Основные претензии заключаются в том, что обновление направлено на визуальный стиль в ущерб функциональности, из-за чего пользователи жалуются на снижение удобства использования и перегрузку визуальных эффектов.

Так, анимации замедляют работу устройств, особенно на старых моделях iPhone, изменяющиеся формы, цвета и тени отвлекают внимание, а поведение интерфейса многим кажется непоследовательным и нелогичным.

Некоторые сравнивают стиль с «игрушечным» телефоном и жалуются на чрезмерный расход батареи. Также пользователи недовольны тем, что элементы интерфейса разнородны — часть выполнена в «стеклянной» стилистике, тогда как другая часть осталась плоской.

Наряду с критикой, в обсуждениях можно найти и положительные отклики, особенно от тех, кто использовал бета-версию iOS 26. Некоторые пользователи считают, что новый интерфейс делает систему более динамичной и современной, а анимации и визуальные эффекты придают смартфону ощущение «живости».

Ряд профильных изданий также высказались критически. Многие эксперты и пользователи проводят параллели с запуском iOS 7, когда Apple отказалась от скевоморфизма в пользу плоского дизайна. Тогда тоже наблюдалась схожая реакция — от неприятия до последующего привыкания.