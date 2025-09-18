Samsung начала показывать рекламу на дисплеях холодильников

Samsung выпустила обновление программного обеспечения для линейки умных холодильников с сенсорными дисплеями, которое вызвало волну недовольства среди владельцев. Вместе с апдейтом на экранах устройств появилась встроенная реклама, сообщает SamMobile.

© Samsung

Согласно сообщениям пользователей Reddit, баннеры отображаются на экране Cover Screen в темах оформления Weather, Color и Daily Board. Удалить рекламу полностью невозможно — ее можно лишь избежать, выбрав альтернативные темы, такие как Art или Gallery, в которых объявления не демонстрируются.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что речь идет о моделях премиального сегмента стоимостью от $5000 (от 415 тыс. руб.). Владельцы техники подчеркивают, что при покупке их не предупреждали о возможности появления рекламы, что ставит под вопрос прозрачность коммуникации со стороны производителя.

На данный момент Samsung официально не комментировала ситуацию и не уточнила, какие модели и регионы затронет обновление. Однако в пользовательском сообществе уже обсуждаются возможные последствия подобной практики: в условиях высокой конкуренции на рынке бытовой электроники дополнительные рекламные нагрузки могут негативно сказаться на лояльности потребителей.