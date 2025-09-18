Владельцы мощных компьютеров Apple не могут установить новую macOS

После недавнего релиза новой операционной системы macOS Tahoe владельцы компьютеров Mac Studio, оснащенных чипом M3 Ultra, столкнулись с серьезной проблемой при попытке ее установки. Сообщается, что после начала процесса инсталляции и последующей перезагрузки системы компьютеры вместо macOS Tahoe возвращаются к предыдущей версии — macOS Sequoia. Об этом сообщает издание MacWorld.

© Газета.Ru

Обычно эксперты советуют подождать несколько дней перед установкой крупных обновлений ОС, однако после выхода macOS Tahoe в прошлый понедельник, такой осторожности не ощущалось из-за стабильности бета-версий. Тем не менее, проблема проявилась.

На официальном форуме поддержки Apple активно обсуждается данная ситуация. Многочисленные пользователи сообщают, что процесс установки Tahoe выглядит стандартным, но при перезагрузке система запускает macOS Sequoia, а не новую ОС.

Кен Груберман, автор популярного блога The Tech Daddy, подтвердил наличие этой ошибки. В электронном письме он рассказал, что потратил «лучшую часть дня» на безуспешные попытки установки Tahoe как на внутренний SSD-накопитель, так и на внешний.

Груберман и другие пользователи отмечают, что проблемные Mac Studio имели установленную версию macOS Sequoia 15.7, которая вышла одновременно с Tahoe. Предполагается, что во время установки Tahoe ищет определенный драйвер, который отсутствует или несовместим, что приводит к сбою. Попытки установить систему в безопасном режиме или с использованием внешнего USB-накопителя также не принесли успеха.

Согласно одному из сообщений на форуме, служба поддержки Apple в Европе осведомлена о проблеме и уже работает над ее устранением. Представители Apple по связям с общественностью на момент публикации новости не прокомментировали ситуацию.

Владельцам Mac Studio с M3 Ultra, обновившимся до Sequoia 15.7 и еще не пытавшимся установить Tahoe, рекомендуется дождаться выхода официального исправления. Тем, кто уже столкнулся с неудачной установкой, стоит учесть, что система успешно возвращается к macOS Sequoia и остается полностью работоспособной.