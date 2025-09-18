В Минпромторге заявили о способности России создать лучший в мире чип

Замглавы Минпромторга заявил о способности России создать лучший в мире чип
Российские инженеры обладают всеми необходимыми компетенциями для создания микрочипа мирового уровня, подчеркнул замглавы Минпромторга Василий Шпак.
Россия способна создать лучший в мире чип, заявил в эфире радио РБК замглавы Минпромторга Василий Шпак, передает РИА «Новости».
На вопрос ведущего о возможности производства в России подобного чипа Шпак ответил однозначно: «Конечно».
