В Минпромторге заявили о способности России создать лучший в мире чип

Российские инженеры обладают всеми необходимыми компетенциями для создания микрочипа мирового уровня, подчеркнул замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Россия способна создать лучший в мире чип, заявил в эфире радио РБК замглавы Минпромторга Василий Шпак, передает РИА «Новости».

На вопрос ведущего о возможности производства в России подобного чипа Шпак ответил однозначно: «Конечно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разработали новое покрытие для медицинских имплантатов. Индия впервые выпустила собственный микрочип в 2025 году.