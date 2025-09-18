Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ожидается, что новая флагманская серия смартфонов от Xiaomi получит название Xiaomi 17 и дебютирует в конце текущего месяца. Гаджеты линейки будут базироваться на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, который позиционируется как преемник прошлогоднего Snapdragon 8 Elite.

© MobiDevices

Стоит отметить, что Xiaomi 17 Pro уже появился в базе данных бенчмарка Geekbench с ещё не выпущенным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Согласно информации из Geekbench, устройство с номером модели 25098PN5AC, предположительно являющееся Xiaomi 17 Pro, оснащено этим чипом в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает на Android 16, поверх которого, вероятнее всего, установлена HyperOS 3, релиз которой ожидается вместе с серией Xiaomi 17.

В спецификациях предстоящего процессора Snapdragon указаны два ядра Oryon с частотой 4,61 ГГц, а также шесть ядер с частотой 3,63 ГГц. В одноядерном тесте Xiaomi 17 Pro набрал 3096 баллов, а в многоядерном – 9382 балла. Как обычно, к данным Geekbench следует относиться с осторожностью и дождаться официальной презентации Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая состоится 23 сентября.