Ученые приблизились к возрождению дронта, вымершего в XVII веке

Ученые совершили важный прорыв в проекте по воскрешению дронта, или додо – крупной нелетающей птицы, жившей на острове Маврикий и полностью истребленной в XVII веке. Они отредактировали гены кур, способных нести яйца с реконструированной ДНК дронта.

Команда американского стартапа выделила первичные половые клетки (тип стволовых клеток, которые развиваются либо в сперматозоиды, либо в яйцеклетки) у никобарских голубей – ближайших выживших генетических родственников дронта. Затем клетки отредактируют с помощью ДНК дронта и внедрят их генетически модифицированным цыплятам.

По задумке ученых, птицы дадут потомство, генетически близкое к вымершему виду. Первые дронты могут появиться на свет уже через пять – семь лет.

Дронты в течение сотен лет жили в изоляции на острове Маврикий. У них не было естественных врагов. Поэтому они не испытывали страха ни перед людьми, ни перед хищниками. Прибывшие на остров европейцы начали быстро истреблять неповоротливых птиц. Также популяция страдала от инвазивных видов, таких как макаки, свиньи и крысы.

В последний раз люди видели живого дронта в 1662 году – всего через 64 года после того, как голландские моряки прибыли на Маврикий. Единственный в мире сохранившийся экземпляр мягких тканей додо хранится в Музее естественной истории Оксфордского университета. Эту птицу убили выстрелом из дробовика. В Зоологическом музее Копенгагенского университета есть череп дронта, а в Национальном музее в Праге – верхняя челюсть, сообщает The Guardian.

Дронты – не единственный вид, который ученые пытаются воскресить. Ученые из США добились рождения ужасных волков. Эти животные содержат ДНК вида Aenocyon dirus, вымершего более 10 тысяч лет назад.