В Госдуме предложили отключать в России интернет по выходным

Депутат Государственной Думы Николай Арефьев предложил временно отключать интернет в России, возможно, на неделю или по выходным дням. Предложенная мера, по его мнению, поможет россиянам сохранить зрение и нервы, а также снизить число случаев игромании. Об этом со ссылкой на слова законодателя сообщает издание «Абзац».

Парламентарий считает, что постоянное использование интернета приносит больше вреда, чем пользы, негативно влияя на здоровье, финансы и психику человека. По подсчетам депутата, до 70% времени глобальная сеть используется во вред собственному здоровью, поскольку длительное пребывание онлайн портит зрение и истощает нервную систему.

Арефьев подчеркнул, что миллионы людей страдают от лудомании, теряя значительные средства и подвергаясь серьезным психологическим расстройствам. Он также упомянул обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) влиянием интернета на психическое здоровье населения. В связи с этим парламентарий убежден в необходимости периодического ограничения времени пребывания в Сети.

Актуальность предложения депутата подтверждают данные зарубежных исследований за 2025 год, согласно которым в среднем люди проводят в интернете 6 часов 36 минут ежедневно, пишет «Абзац». При этом наибольшее время онлайн тратят подростки (12-17 лет), студенты и молодые люди в возрасте 25-34 лет. У категорий 35-44 и 45-55 лет Всемирная паутина отнимает около пяти часов в день.