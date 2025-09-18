300-метровый астероид пролетел мимо Земли

Один из самых крупных астероидов этого года благополучно пролетел мимо Земли и отдаляется от планеты. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

По его словам, астероид 2025 FA22 в четверг в 10.41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии. В настоящее время он отдаляется от нашей планеты.

Размер данного небесного тела - 130 на 290 метров. Его масса в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита.

Ученые обнаружили этот астероид в марте этого года. Некоторое время он занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства.

За сутки до сближения опасность оценивалась уже существенно ниже, но все равно однозначно утверждать, что астероид миновал Землю и Луну, можно только сейчас, пояснил Богачев.

Наблюдать его невооруженным глазом или в доступные любительские инструменты невозможно. Его можно увидеть только в 30-см телескопы.

Руководитель лаборатории рассказал, что в следующий раз астероид вернется к Земле 20 августа 2026 года, но будет на расстоянии в 25 дальше, чем сейчас. Опасные сближения ожидаются также в 2089 и 2173 годах.