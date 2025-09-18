Озоновый слой Земли восстанавливается, показало исследование Всемирной метеорологической организации (ВМО). Ученые установили, что общий уровень озонового покрова в стратосфере в 2024 году был выше, чем в предшествующие годы. Озоновая дыра над Антарктидой также оказалась не такой обширной, как раньше.

Максимальный дефицит озоновой массы в 2024 году оценили в 46,1 миллиона тонн. Такой показатель был зафиксирован 29 сентября. В течение этого месяца наблюдалось медленное разрушение озонового слоя. Однако после достижения дефицита последовало относительно быстрое восстановление. Уровень потери озона «ниже среднего» сохранялся до середины ноября.

Озоновый слой защищает Землю от опасного ультрафиолетового излучения. В ХХ веке он стал быстро разрушаться из-за массового применения в промышленности озоноразрушающих веществ (ХФУ).

Еще в 1970-х годах ученые начали высказывать обеспокоенность по этому поводу. В 1987 году был подписал Монреальский протокол, который предполагал поэтапный отказ от 99% ХФУ. Однако к тому моменту озоновый слой уже серьезно пострадал – так, над Антарктидой сформировалась обширная дыра.

Отказ от ХФУ принес положительный эффект. По прогнозам, к 2040 году можно ожидать восстановления озонового слоя на низких широтах, к 2045 году – в Арктике и к 2066 году – в Антарктиде.

Ученые также оценили влияние глобального потепления на восстановление озона. Побочным эффектом климатических изменений является некоторое снижение температуры озонового слоя. Это значит, что над Антарктидой может образовываться больше стратосферных облаков, которые несколько задержат затягивание дыры, сообщает The Daily Mail.

Ученые отметили, что, несмотря на успехи, следует продолжать тщательный мониторинг как стратосферного озона, так и применения ХФУ.

