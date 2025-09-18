Найден старейший динозавр с «куполом» на голове

В песках монгольской пустыни Гоби обнаружили окаменелость пахицефалозавра – динозавра с плотным «куполом» на макушке. Она оказалась самой древней и самой полной из всех известных.

Возраст окаменелости составил 108 миллионов лет. Она оказалась на 14 миллионов лет старше, чем другие известные образцы. Новому виду присвоили название Zavacephale rinpoche, от слов «zava» (корень) и «cephale» (голова).

Останки включали прекрасно сохранившийся череп, первой в истории образец передней лапы пахицефалозавра, хвост с сухожилиями и камни из желудка, помогавшие пищеварению. Они уцелели, так как тело было погребено в относительно мягком материале, защитившем кости от деформации.

Считалось, что пахицефалозавры жили в позднем мелу, 86 – 66 миллионов лет назад. На их головах располагались большие выступающие «купола» из утолщенной сросшейся кости, а также костяные рога и шишечки.

Ученым удалось установить, что при жизни Zavacephale rinpoche достигал примерно метра в длину и весил 5,85 кг. Они исследовали швы внутри купола с помощью компьютерной томографии и осмотрели конечности. Результаты показали, что особь была подростком, но его череп был уже полностью сформирован.

«Купол» черепа состоят преимущественно из костей лба. У более поздних особей он занимал большую часть черепа. Исследователи продолжают анализ окаменелости, сообщает Nature.

