Журналист рассказал, как Apple тестирует новые iPhone на прочность

Американский журналист и техноблогер Ченс Миллер опубликовал на своем YouTube-канале видеоролики, в которых Apple проверяет новую линейку смартфонов iPhone 17 на прочность.

Так, в одном видео робот роняет iPhone 17 Pro на различные типы покрытий, включая плитку, дерево и ламинат. Каждый тест сопровождался разными углами падения, чтобы предусмотреть все сценарии использования — при этом визуально смартфон не пострадал.

Миллер не уточнил, откуда он получил данные кадры. Есть мнение, что видео могли достать из внутренних испытаний Apple. Так как компания не давала официальных комментариев, техноблогеры призвали дождаться независимых тестов для объективной оценки надежности новой линейки.

Анонс нового iPhone от компании Apple состоялся 9 сентября 2025 года. «Вечерняя Москва» выясняла, что известно о новом iPhone 17.

Перекупщики электроники начали обманывать покупателей и скручивать данные аккумулятора iPhone через специальный программатор, чтобы продать смартфон под видом нового устройства. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, как отличить старое перепрограммированное устройство при покупке.