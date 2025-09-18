Meta* представила смарт-очки с экраном и браслетом для управления

На ежегодной конференции Connect компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) анонсировала новое поколение носимых устройств — смарт-очки Ray-Ban Display со встроенным дисплеем и нейроинтерфейс Neural Band, обеспечивающий бесконтактное управление устройством.

Ray-Ban Display стали первыми умными очками компании, получившими интегрированный цветной дисплей. Он расположен в правой линзе и обеспечивает взаимодействие с фирменным голосовым ассистентом Meta AI, управление камерой, воспроизведением музыки, а также возможность отправки и получения сообщений. Несмотря на сохранение узнаваемого дизайна Ray-Ban, из-за встроенной электроники очки стали более массивными.

Ключевой особенностью новинки стало использование браслета Neural Band — устройства, способного считывать не только движения руки, но и мышечные сигналы. Это позволяет управлять очками жестами, не касаясь самих устройств, обеспечивая высокую точность взаимодействия с интерфейсом.

Время автономной работы Ray-Ban Display составляет до 6 часов в активном режиме, при использовании зарядного кейса — до 30 часов. Neural Band способен функционировать до 18 часов на одном заряде.

Старт продаж назначен на 30 сентября. Стоимость комплекта составит $799 (около 66,3 тыс. руб.). Продажи будут ограничены офлайн-магазинами на территории США. Выход на международные рынки ожидается в 2026 году — в числе первых стран названы Великобритания, Канада, Франция и Италия.

*Признана в России экстремистской и запрещена