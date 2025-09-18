В iPhone Air и 17 Pro выявлен портящий фотографии баг

Обозреватель CNN Underscored Генри Кейси обнаружил дефект в работе камеры нового iPhone Air во время тестирования устройства на концерте. На сделанных в условиях яркого освещения снимках появляются визуальные артефакты — в частности, черные прямоугольники и белые волнистые линии, сообщает MacRumors.

Отмечается, что аналогичные проблемы были замечены и при использовании iPhone 17 Pro. По оценке Кейси, дефект проявлялся примерно в одном из десяти кадров, преимущественно при съемке светодиодных экранов. Визуальные искажения затрагивали участки изображения, на которые напрямую попадал интенсивный свет от дисплеев.

Компания Apple подтвердила наличие проблемы, отметив, что она может возникать в очень редких случаях, когда яркий LED-дисплей направлен непосредственно в объектив камеры. Представители компании сообщили, что ошибка уже исправлена и решение будет включено в одно из ближайших обновлений iOS. Конкретные сроки выхода патча не уточняются.

Старт продаж iPhone 17 намечен на 19 сентября.