Стала известна дата старта продаж iPhone 17 в России

Продажи нового смартфона iPhone 17 начнутся в сети магазинов Restore 23 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Inventive Retail Group.

© Apple

18 сентября новые телефоны появились в фирменном магазине restore на улице Неглинной в Москве, но пока их нельзя купить. В пресс-службе рассказали, что начиная с двух часов ночи 18 сентября можно посмотреть и протестировать новые модели.

В других магазинах сети новые гаджеты компании Apple появятся 20 сентября.

9 сентября корпорация Apple Inc. представила линейку iPhone 17. Наиболее заметной новинкой стал iPhone 17 Air — первая за несколько лет полностью новая модель смартфона компании. Это самый тонкий и, по заявлению производителя, самый прочный iPhone.

Базовый iPhone 17 получил увеличенный с 6,1 до 6,3 дюйма дисплей с частотой 120 Гц, теперь он не уступает флагманским моделям. Также Apple представила смартфоны iPhone 17 Pro и Pro Max.