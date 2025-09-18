Китай закончил испытания мощной многоразовой ракеты

На этой неделе Китай сделал заметный рывок в гонке за создание многоразовых ракет. Стартап из Пекина Space Pioneer объявил о том, что их ракета-носитель «Тяньлун-3» успешно прошла полномасштабные наземные испытания, демонстрируя, что проект близок к своему дебютному полету. Об этом сообщает South China Morning Post.

© Naukatv.ru

Команда одновременно зажгла девять двигателей «Тяньхуо-12» на морской платформе в провинции Шаньдун. В течение 35 секунд они выдали почти 1102 тонны тяги — что, по словам Space Pioneer, стало самым сложным наземным тестом в истории их разработок. Испытание компания назвала «главным экзаменом» ракеты, показывающим, что «Тяньлун-3» готовится к финальному рывку перед первым запуском в этом году.

Что делает эту ракету особенной, так это ее амбиции: «Тяньлун-3» достигает высоты 72 метра и спроектирована как частично многоразовая, среднегрузовая ракета. По оценкам разработчиков, она сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 17–18 тонн — почти как Falcon 9 от SpaceX, которая на протяжении последнего десятилетия задает мировой стандарт для частично многоразовых ракет. Лин Синь из South China Morning Post отмечает, что ракета может нести до 36 интернет-спутников за один раз, что критично для запуска группировок Guowang и Qianfan, каждая из которых планирует разместить более 13 000 спутников.

Space Pioneer надеется проводить более 30 запусков в год, когда «Тяньлун-3» войдет в строй, предлагая относительно недорогой способ поддерживать высокочастотные миссии.

Однако «Тяньлун-3» — далеко не единственная китайская ракета на старте. Конкурент LandSpace готовит собственную Zhuque-3, которая прошла испытания в июне, а государственная «Чанчжэн-12А» также планирует дебют к концу года. Все три машины используют схожую концепцию: двухступенчатые ракеты средней грузоподъемности, первая ступень рассчитана на 10–20 повторных запусков. Это стратегия, которую еще десять лет назад доказала SpaceX, показав, что повторное использование снижает стоимость и позволяет запускать больше миссий в год.

Путь Китая к этому моменту был не прост. В прошлом году «Тяньлун-3» во время статического огневого теста неожиданно взлетел и столкнулся с холмами, вызвав мощный взрыв. Space Pioneer объяснила аварию ошибкой соединения ракеты с платформой. Zhuque-2E также терпела неудачи, хотя они не связаны с Zhuque-3, двигатели второй ступени обеих ракет имеют схожую конструкцию. В январе китайский государственный подрядчик провел тест вертикального взлета и посадки Long March-12A на высоту 70 километров, но результаты остались засекреченными.

Пока что Falcon 9 SpaceX продолжает доминировать, совершая десятки запусков в год, в основном для своей спутниковой сети Starlink. Китай, частный и государственный сектор, спешат нарастить возможности для запуска собственных мегаконстелляций связи. Даже если технически SpaceX все еще впереди, успех «Тяньлун-3» или Zhuque-3 даст Китаю шанс сократить технологический разрыв, обеспечив регулярные запуски и повторное использование. Для США ключевой вопрос теперь не в том, сможет ли Китай повторить Falcon 9, а насколько быстро он сможет масштабировать эти системы для достижения национальных целей.