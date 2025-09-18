Xiaomi выпустила стиральную машину с двумя барабанами

Xiaomi представила стиральную машину Mijia Dual-Zone Washing Machine с двумя независимыми барабанами и поддержкой ИИ-функций. Об этом сообщает портал ITHome.

© Xiaomi

Основной барабан рассчитан на загрузку до 10 кг, дополнительный — объемом 0,25 кг — предназначен для деликатной стирки нижнего белья и тонких тканей. Несмотря на наличие двух отдельных зон, размеры устройства остались в пределах стандартных: 598х600х850 мм.

Каждый барабан оборудован собственным инверторным двигателем с прямым приводом: максимальная скорость вращения составляет 1200 об/мин для основного и 1000 об/мин для малого барабана. Для каждой зоны предусмотрены отдельные системы подачи и слива воды, что исключает смешивание потоков. Гарантия на двигатели составляет 10 лет, на устройство — 3 года.

Стиральная машина поддерживает высокотемпературную стирку при 95 градусах Цельсия, обработку паром, а также гигиенический режим для нижнего белья. По заявлениям Xiaomi, он обеспечивает удаление 99,99% бактерий, 100% клещей и более 99% аллергенов. Также предусмотрен режим быстрой стирки — всего за 12 минут.

Mijia Dual-Zone Washing Machine поддерживает Xiaomi HyperOS Connect, управление через приложение Mi Home, а также голосового помощника XiaoAi. Среди дополнительных функций заявлены удаление шерсти домашних животных, антибактериальное покрытие уплотнителей и внутренняя подсветка барабана.

Рекомендованная розничная цена Xiaomi Mijia Dual-Zone Washing Machine составляет 3999 юаней (около 46,6 тыс. руб.).