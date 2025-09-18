Ученые превратили лед в источник электричества

Для создания безотходной электроэнергии нужны всего три ингредиента: соль, лёд и немного электричества. В этом недавно убедились исследователи. Процеживание одного конусообразного куска льда размером чуть меньше чёрного перца и 25% соли по весу может дать около 1 милливольта, а для работы небольшого небольшого красного светодиода понадобятся 2000 ледяных конусов.

© Ferra.ru

В ходе нового исследования физик-экспериментатор Синь Вэнь вместе с коллегами заморозил солёную воду в силиконовых формах. По итогу лёд получился либо в виде конуса, либо в виде изогнутой балки. Затем учёные использовали специализированный аппарат для многократного изгиба соляных слепков и измерили электрический заряд. Конусы выдерживали большие нагрузки и давали большее напряжение. При этом маленькие конусы могли выдержать большую деформацию, чем большие.

© Simon Gakhar/Getty Images

По словам Вэня, сборка массивов из множества маленьких конусов может помочь увеличить общую выходную мощность.

Хотя использование соляного льда в недорогих датчиках или устройствах сбора энергии в условиях холода вполне осуществимо, учёные всё ещё далеки от возможности снабжать таким образом электричеством повседневные гаджеты. К примеру, для зарядки смартфона сейчас может потребоваться кусок льда размером от нескольких десятков до ста квадратных метров.