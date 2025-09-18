Google выпустила срочное обновление для Chrome

Google выпустила срочное обновление Chrome (140.0.7339.185/.186 для Windows и macOS и 140.0.7339.185 для Linux). Повод серьёзный — четыре критические уязвимости в компонентах браузера. И одна из них уже активно используется киберпреступниками.

Самая опасная проблема — уязвимость CVE-2025-10585 в движке V8, который отвечает за выполнение JavaScript и WebAssembly.

Ошибка типа «type confusion» позволяет злоумышленникам подменять данные в памяти и запускать произвольный код. Проще говоря, достаточно зайти на заражённый сайт — и система под ударом. Google подтвердила: эксплойт уже используется в реальных атаках, так что обновляться нужно немедленно.

Ещё три уязвимости не лучше:

CVE-2025-10500 — use-after-free в Dawn (WebGPU). Может приводить к сбоям или выполнению кода. За находку Google заплатила исследователю $15 000.

CVE-2025-10501 — use-after-free в WebRTC (онлайн-звонки и видеосвязь). Потенциально позволяет вмешиваться в живые коммуникации. Награда — $10 000.

CVE-2025-10502 — переполнение буфера в ANGLE, графическом движке для совместимости с OpenGL и Direct3D. Угроза — повреждение памяти и удалённое выполнение кода.

Что делать пользователям? Как обычно — не откладывать обновление. Chrome сам предложит перезапуск после установки патча, но лучше проверить вручную: меню → «Справка» → «О браузере Google Chrome».