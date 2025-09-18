Вышли первые обзоры iPhone Air

Первые обзоры iPhone Air показывают, что Apple сделала ставку на дизайн и тонкость, а не на универсальность.

Смартфон стал самым тонким в истории компании — всего 5,64 мм — и одним из самых лёгких среди актуальных моделей (165 г). Корпус выполнен из титана 5-й серии и стекла Ceramic Shield. Экран Super Retina XDR OLED на 6,5 дюймов поддерживает ProMotion, Always-On и яркость до 3000 нит, фактически соответствуя дисплеям Pro-линеек.

Работает Air на чипе A19 Pro, демонстрируя высокую скорость и плавность, но при интенсивной нагрузке корпус заметно нагревается. Батареи хватает на 6–8 часов активного использования, что уступает iPhone 17 Pro и Pro Max.

Apple предлагает фирменный MagSafe Battery Pack для продления автономности, но это дополнительные расходы.

Главный компромисс — камеры: на задней панели только один 48 Мп модуль. Качество снимков достойное, особенно портретов, но отсутствуют телеобъектив и ультраширик. Зато фронтальная 18 Мп камера с Center Stage и Dual Capture радует возможностями.

iPhone Air стартует с цены $999 и позиционируется как дизайнерский флагман — выбор для тех, кто ценит эстетику, лёгкость и экран, а не максимальную функциональность.