В РАН заявили, что космическая миссия России на Венеру может состояться раньше намеченного

Намеченный на 2036 год полет к Венере российской автоматической межпланетной станции может быть осуществлен и в более ранние сроки. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

© NASA/JPL-Caltech

При этом он подчеркнул, что перед космической миссией на Венеру будет обязательно запущен аппарат на Луну.

Красников назвал беспрецедентным и самым большим в современной истории России объем финансирования научных исследований в недавно утвержденной программе развития космической отрасли. Он подчеркнул, что в программе поставлены амбициозные задачи по изучению дальнего космоса с помощью новых телескопов, в освоении Венеры и Луны, изучении солнечно-земных связей, биомедицинских исследованиях.

22 августа стало известно, что Российская академия наук официально подтвердила перенос сроков ключевых космических миссий к Луне и Венере. Космические аппараты направятся к Луне в 2028, 2029 и 2030 годах, а к Венере — в 2036 году.

Ранее сообщалось, что «Венера-Д» полетит в космос в рамках нацпроекта.