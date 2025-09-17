Ученые создали искусственный интеллект, предсказывающий появление болезней

Европейские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ) под названием Delphi-2M, который способен предсказывать появление проблем со здоровьем у человека на основе его личной истории болезни.

© Вечерняя Москва

Исследователи изменили структуру генеративной нейросети под моделирование развития заболеваний. Она может рассчитать вероятность появления более чем тысячи разнообразных видов проблем со здоровьем на период до 20 лет. Тренируют ИИ-модель на данных 400 тысяч участников проекта UK Biobank — хранилища биологических материалов и сведений о здоровье примерно полумиллиона людей.

— Delphi-2M выявляет кластеры сопутствующих заболеваний внутри и между главами болезней и их зависящие от времени последствия для будущего здоровья, но также выявляют смещения, выявленные в ходе обучения данных, — передает журнал Nature.

Нейросети активно применяют не только в медицине, но и в политике. Так, премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что новым министром государственных закупок республики станет ИИ по имени Диэлла, что означает «солнце».

Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что нейросеть усложняет поиск работы для начинающих специалистов в возрасте около 22–25 лет в некоторых наиболее подверженных его влиянию сферах.