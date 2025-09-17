В Румынии нашли 1900-летнее сокровище

В сгоревшем доме в румынской Хистрии нашли 1900-летнее сокровище. Об этом сообщает Live science.

Как рассказали ученые из Национального музея истории Румынии, которые занимались исследованием строения, в доме были найдены расплавленные металлические монеты и украшения. Всего было обнаружено более 40 монет и несколько украшений, при этом металлы расплавились, а потом застыли. В результате сокровища приняли форму деревянного ящика, в котором они изначально лежали. Впрочем, некоторые монеты сохранили свою круглую форму. По предварительным данным археологов, находки могут датироваться II–III веками н. э., и относятся к периоду правления в Римской империи Августа Цезаря.

Сгоревшей дом принадлежал семье из Древнего Рима, но был разрушен во время пожара. Помимо этой находки, в том же месте были найдены керамические сосуды, надписи и древние предметы металлов, стекла и камня. Кроме того, сам дом описывается как «когда-то роскошный» — в нем проживала богатая семья, поэтому полы здания были вымощены известняком, а стены покрыты окрашенной штукатуркой.

В Национальном музее истории Румынии сообщили, что само здание и обнаруженные сокровища являются ценными свидетельствами для реконструкции жизни в период Римской империи. Все артефакты станут частью коллекции музея, где над ними проведут дальнейшее исследование, реставрацию и консервацию.