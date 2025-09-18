Vivo X300 будет снимать портретные видео в 4K 60 FPS

Смартфоны серии vivo X300 будут оснащены новым процессором Dimensity 9500 и фирменным чипом для камеры V3+, пишут инсайдеры. СМИ дополняют, что это позволит им снимать портретное видео в 4K 60 FPS — впервые среди Android и Apple: iPhone 17 снимает портретное видео в 4K только с 30 кадрами в секунду.

Так, сотрудничество vivo с ARM и MediaTek улучшило нейропроцессор (NPU) в Dimensity 9500. Это обеспечивает мгновенную обработку задач вроде слежения за фокусом: X300 сможет отслеживать движение с точностью до миллисекунд и почти без задержки после нажатия затвора.

Процессор Dimensity 9500 также обеспечит смартфонам серии X300 рекордную производительность — первые устройства смогут преодолеть 4 миллиона баллов в AnTuTu.

Если вам этого мало, то, по данным СМИ, модель X300 Ultra станет первым смартфоном с двумя камерами по 200 Мп.