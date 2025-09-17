Баканов рассказал о перспективах Российской орбитальной станции

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Российская орбитальная станция (РОС) позволит перейти к реализации межпланетных полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

По словам Баканова, РОС станет «станцией подскока» — на ней будут отрабатываться технологии автономности, которые в дальнейшем станут использоваться для межпланетных перелетов.

«Следующий шаг — мультипланетность, о котором все говорят. Кто-то Марс называет, кто-то еще что-то. И все зарубежные партнеры сходятся во мнении, что первая отработка этих технологий произойдет на Луне. <…> Это будет не просто станция, а станция подскока. На РОС будут отработаны технологии автономности, потому что в любом случае нам необходимо сначала развернуть инфраструктуру для жизни на Луне», — заявил он.

Помимо этого глава Роскосмоса добавил, что решение по наклонению РОС будет принято уже в ближайшее время. Сразу после этого начнется изготовление первого модуля станции. При этом Баканов добавил, что к этому проекту будут привлечены как специалисты Роскосмоса, так и сотрудники РКК «Энергия».

Ранее Баканов анонсировал появление аналога системы Starlink в России.