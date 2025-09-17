РФ намерена развивать собственные технологии Hyperloop и магнитной левитации

Россия в перспективе десяти лет намерена развивать собственные технологии вакуумных поездов Hyperloop и магнитной левитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы правительства РФ к стратегической сессии «Развитие скоростного транспортного сообщения».

Отмечается, что данные технологии станут альтернативой традиционным железнодорожным и автомобильным системам.

«В перспективе десяти лет будут развиваться и альтернативные технологии. Например, технологии магнитной левитации, движения поездов в вакуумной среде (Hyperloop)», — говорится в тексте.

В качестве примера успешного применения магнитной левитации в документе упоминается поезд в Шанхае, который работает с 2004 года на маршруте из аэропорта. При этом в КНР также разрабатывают поезд с максимальной скоростью 600 километров в час. Ожидается, что он сократит время в пути между Пекином и Шанхаем с 5,5 до 2,5 часов.

Также аналогичный поезд, но со скоростью в 500 километров в час хотят запустить в Японии. Для этих целей сейчас строится линия Токио — Нагоя протяженностью более 280 километров, завершение работ намечено на 2034 год.