У Солнечной системы нашли первое скопление темной материи

Группа ученых из Университета Алабамы в Хантсвилле нашла свидетельства существования первого скопления темной материи поблизости от Солнечной системы. Об этом сообщает Universetoday.

Отмечается, что группа ученых под руководством доктора Сурканьи Чакрабарти проанализировала данные наблюдений за 27 двойными пульсарами — системами из двух звезд, в которых как минимум одна является пульсаром. Такие звезды — нейтронные, к тому же они с высокой регулярностью излучают мощные импульсы энергии.

Согласно гипотезе ученых, гравитационное воздействие скоплений темной материи может оказывать воздействие на такие импульсы. После анализа исследователям удалось найти два пульсара, которые демонстрировали гравитационные изменения — PSR J1640+2224 и PSR J1713+0747. При этом, особенности этих систем нельзя объяснить каким-либо другим фактором.

Это стало первым обнаружением скопления темной материи поблизости от Солнечной системы. Как ожидают ученые, такой метод может и дальше использоваться для поиска темной материи, что открывает новые перспективы для ее изучения.

