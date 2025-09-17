Найдены доказательства космического взрыва, уничтожившего культуру Северной Америки

Исследователи представили новые доказательства космического взрыва, который около 13 тысяч лет назад уничтожил мегафауну и культуру Кловис в Северной Америке. Работа опубликована в PLOS One.

В тексте говорится, что профессор Джеймс Кеннетт и его коллеги нашли ударный кварц — зерна песка, деформированные экстремальным давлением и температурой — на трех археологических памятниках культуры Кловис: в Мюррей-Спрингс (Аризона), Блэквотер-Дро (Нью-Мексико) и Арлингтон-Каньон (Калифорния). Подходящим для этих условий периодом является начало позднего дриаса — аномального и резкого возвращения к среде, близкой к ледниковой, которая длились около тысячи лет на фоне общего потепления последнего ледникового периода.

Согласно гипотезе позднего дриаса, взрыв объекта, похожего на комету, привел к массовым пожарам, выбросу сажи и пыли, которые заблокировали солнце, вызвав «импактную зиму». Ученые уверены, что данные факторы могли способствовать вымиранию мамонтов, мастодонтов и другой мегафауны, а также исчезновению культуры Кловис.

Среди других доказательств космического воздействия авторы работы приводят слой «черного ковра» в осадке, наноалмазы, платину, иридий и металлические сферы и оплавленное стекло.