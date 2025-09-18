Коралловым рифам Атлантики грозит разрушение

Международная команда ученых проанализировала текущий рост рифов в тропическом регионе западной Атлантики и спрогнозировали, как он изменится при дальнейшем потеплении. Оказалось, что большинство коралловых рифов перестанут расти к 2040 году. К концу века почти все они могут начать разрушаться, если средняя температура на планете повысится на 2°C. В будущем это может обернуться ростом риска наводнений у побережий и исчезновением морских экосистем. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Коралловые рифы защищают берега от волн, служат домом для рыб и морских животных и поддерживают прибрежные экосистемы. Сегодня вспышки болезней и обесцвечивание, вызванное повышением температуры, привели к истощению кораллов, которые образуют рифы. Их рост замедляется, а сами кораллы разрушаются под действием волн.

Чтобы понять, что ждет рифы в условиях изменения климата, международная команда исследователей изучила данные о 400 участках рифов из тропического региона западной Атлантики. Так они оценили скорость вертикального роста рифов и спрогнозировали, как она изменится при дальнейшем потеплении.

Оказалось, что к 2040 году в океане перестанут расти более 70% рифов. Если глобальная температура повысится на 2°C и более, к 2100 году этот показатель достигнет 99%. При этом уровень моря продолжит повышаться: к концу столетия глубина может увеличится примерно на 70 сантиметров, а при худшем сценарии — на 1,2 метра. Это значит, что побережья, которые сегодня защищают рифы, окажутся беззащитны перед наводнениями.

По словам авторов, один из путей защиты рифов — их восстановление, то есть искусственное выращивание кораллов и пересадка живых колоний. Однако без сдерживания глобального потепления эти меры все равно будут недостаточными.