Samsung отложила массовое производство V9 QLC NAND-памяти

Samsung столкнулась с проблемами при разработке своего девятого поколения NAND-памяти — V9 QLC. Массовое производство этих чипов теперь перенесено как минимум на первую половину 2026 года, пишут СМИ.

Технология V9 использует 280 слоёв памяти. В апреле 2024 года компания начала массовый выпуск TLC-чипов ёмкостью 1 ТБ, а в сентябре того же года представила более сложные QLC-варианты. Однако первые партии QLC показали серьёзные проблемы с производительностью из-за ошибок в дизайне.

Проблема усугубляется тем, что хотя Samsung и лидирует на рынке NAND в целом, в сегменте QLC «они отстают». Топовые QLC-продукты компании всё ещё основаны на старой технологии V7.