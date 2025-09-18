Следы древней космической катастрофы нашли в музее

Примерно каждые несколько миллионов лет в нашу планету врезается крупный астероид. Исследователи обнаружили свидетельства такой катастрофы, произошедшей около 11 миллионов лет назад, благодаря осколкам от более позднего столкновения Земли с гигантским космическим камнем. О своем открытии они сообщили в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Тысячи кусочков черного стекла хранятся в коллекции Южно-Австралийского музея в Аделаиде. Это тектиты, которые иногда образуются, когда земные породы плавятся под интенсивным теплом и давлением мощного удара астероида.

Долгое время считалось, что все тектиты из музейной коллекции образовались в результате удара, произошедшего примерно 800 000 лет назад, вероятно, где-то в Юго-Восточной Азии. Это событие рассеяло тектиты на 10% поверхности Земли. Этот самый распространенный вид тектитов удостоился даже собственного имени — австралазиты.

В 1969 году двое ученых сообщили об обнаружении восьми австралазитов с необычным химическим составом. Последующие исследования показали, что эти химические аномалии имеют возраст не менее двух миллионов лет, что значительно старше других австралазитов.

В 2023 году группа французских ученых отправилась в музей Аделаиды в поисках необычных тектитов. Там они опустили более 5000 камешков в жидкость для оценки плотности и выбрали те, что утонули. Вместе с фрагментами с высоким содержанием железа получилась партия из 417 тектитов размером с монету, которые разрешили отвезти во Францию для дальнейшего анализа.

«Я путешествовал с чемоданом образцов», — вспоминает геофизик Пьер Рошетт из Университета Экс-Марсель.

Каждый тектит был подвергнут углубленному исследованию. В итоге шесть «стекляшек» оказались необычными с химической точки зрения. Провели датировку — и обнаружили, что двум из них порядка 10,8 миллионов лет.

Эти шесть тектитов плюс набор из восьми, идентифицированных еще в 1960-х, сильно отличаются от остальных австралазитов — и значит, заслуживают отдельного названия, решили ученые. Поскольку все 14 тектитов найдены в Южной Австралии, и некоторые упали на земли, где проживают аборигены племен анангу, разновидность назвали анангуитами.

«Это был способ почтить местных жителей», — объясняет Рошетт.

Но где же приземлился космический камень, который произвел эти анангуиты? Исследователи составили своего рода карту для будущих искателей кратеров. Они выявили участки с породами, более древними, чем анангуиты, с таким же минеральным составом. Химия анангуитов указывает на их происхождение из глубин мантии Земли, поэтому ученые сосредоточились на вулканически активных регионах. В Австралии ничего подобного не нашлось, а цепи вулканов на Филиппинах, в Индонезии и Папуа-Новой Гвинее показались вполне подходящими.

Поиск ударного кратера среди вулканов — задача непростая, признает Рошетт: «Повсюду круглые ямы».

К тому же за прошедшие миллионы лет кратер мог исчезнуть, заполнившись лавой или в результате эрозии.

В любом случае, поисками кратера займутся коллеги исследователей, специализирующиеся на других научных направлениях, а авторы продолжат изучение музейных и частных коллекций. Возглавляющая команду геолог Анна Музолино из Университета Экс-Марсель надеется, что в них также встречаются анангуиты: «Я уверена, что их больше».