Microsoft, Google и Nvidia инвестируют миллиарды долларов в развитие ИИ

Британское правительство в день прибытия президента США Дональда Трампа в Лондон объявило о заключении «технологического пакта» с Вашингтоном. Об этом сообщает РБК.

Соглашение охватывает развитие искусственного интеллекта, квантовых технологий и ядерной энергетики. Одновременно крупнейшие американские компании высоких технологий сообщили о готовности инвестировать в экономику Британии 31 млрд фунтов (42 млрд долларов).

Microsoft направит 22 млрд фунтов на развитие серверной инфраструктуры и ИИ, а также создание суперкомпьютера под Лондоном. Google вложит 5 млрд фунтов в новый дата-центр и разработки в сфере искусственного интеллекта. Nvidia поставит в Британию 120 тысяч чипов для совместного проекта Stargate UK с Nscale и OpenAI.

Кроме того, CoreWeave вместе с шотландской DataVita инвестирует 1,5 млрд фунтов в строительство энергосберегающих дата-центров.