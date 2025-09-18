iPhone 17 Air провалился в продажах в России

В России старт предзаказов на линейку iPhone 17 показал ожидаемый всплеск интереса к новинкам Apple, но не все модели оказались одинаково востребованными.

По данным М.Видео-Эльдорадо, продажи iPhone выросли на 35% в период с 8 по 14 сентября, причём заметно оживился спрос и на прошлогодние серии — особенно на iPhone 16 Pro Max и базовые iPhone 16.

Наибольшую популярность среди новинок получил iPhone 17 Pro Max, на который пришлось 42% всех предзаказов. Обычный iPhone 17 также показал успех: версия с 256 ГБ памяти вдвое обогнала аналогичный iPhone 16 по предзаказам, а Pro-модели с 256 и 512 ГБ заказали на 20–25% чаще, чем годом ранее.

Новый оранжевый цвет стал хитом — его выбрали треть покупателей, а в Pro-линейке почти половина заказов пришлась именно на него.

На этом фоне iPhone 17 Air провалился в продажах, заняв лишь 3,5% предзаказов. Причина — высокая цена (от 134 999 рублей) и смещение интереса к более функциональным Pro-версиям.

Несмотря на рост в абсолютных цифрах, Air оказался в тени старших моделей и пока не стал массовым выбором россиян.