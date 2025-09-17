Госдума приняла закон о рекламе на космических объектах
Роскосмосу могут разрешить размещение наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры. Такой законопроект прошел сразу второе и третье чтение на пленарном заседании Госдумы 17 сентября.
Документ дает Госкорпорации «Роскосмос» право на размещение рекламы на космической технике, находящейся в федеральной собственности. Также разрешается устанавливать рекламные конструкции на недвижимых объектах космической инфраструктуры.
В случаях, когда договор заключается без торгов, размер выплаты и сроки платежей будет определять Правительство, а средства зачислят в федеральный бюджет, следует из документа. Кроме того, госкорпорация получит право проводить торги на заключение соответствующих договоров или поручать их проведение своим организациям.
Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин назвал это решение важным шагом в развитии как космической отрасли, так и рекламного рынка России.
«Он открывает принципиально новые, высокотехнологичные возможности для бизнеса, позволяя размещать рекламу на космических объектах, что подчеркивает наш технологический суверенитет и лидерство в космосе. Для госкорпорации «Роскосмос» это создаст дополнительный источник внебюджетного финансирования, который будет способствовать развитию отечественной космонавтики и финансированию перспективных проектов», — сказал он.
Депутат отметил, что правовые условия для коммерциализации космической деятельности в новой креативной сфере соответствуют общемировым тенденциям.
«Это не только вопрос экономической эффективности, но и престижа страны — демонстрации наших возможностей на мировой арене. Законопроект тщательно проработан, устанавливает четкие правила и разграничение полномочий, что исключит возможные злоупотребления и обеспечит правовую определенность для всех участников этого нового рынка», — заключил Чаплин.