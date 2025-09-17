Госдума приняла закон о рекламе на космических объектах

Роскосмосу могут разрешить размещение наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры. Такой законопроект прошел сразу второе и третье чтение на пленарном заседании Госдумы 17 сентября.

© Парламентская Газета

Документ дает Госкорпорации «Роскосмос» право на размещение рекламы на космической технике, находящейся в федеральной собственности. Также разрешается устанавливать рекламные конструкции на недвижимых объектах космической инфраструктуры.

В случаях, когда договор заключается без торгов, размер выплаты и сроки платежей будет определять Правительство, а средства зачислят в федеральный бюджет, следует из документа. Кроме того, госкорпорация получит право проводить торги на заключение соответствующих договоров или поручать их проведение своим организациям.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин назвал это решение важным шагом в развитии как космической отрасли, так и рекламного рынка России.

«Он открывает принципиально новые, высокотехнологичные возможности для бизнеса, позволяя размещать рекламу на космических объектах, что подчеркивает наш технологический суверенитет и лидерство в космосе. Для госкорпорации «Роскосмос» это создаст дополнительный источник внебюджетного финансирования, который будет способствовать развитию отечественной космонавтики и финансированию перспективных проектов», — сказал он.

Депутат отметил, что правовые условия для коммерциализации космической деятельности в новой креативной сфере соответствуют общемировым тенденциям.