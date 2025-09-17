Блогер встроил полноценную механическую клавиатуру в ноутбук

YouTube-блогер под ником flurples представил моддинг-проект, встроив полноценную механическую клавиатуру в кастомный корпус ноутбука. По его словам, несмотря на универсальность ноутбуков, их стандартные «чиплетные» клавиатуры уступают механическим аналогам в удобстве и тактильных ощущениях.

За основу проекта был взят ноутбук Framework Laptop 13, чья открытая документация значительно облегчила процесс. Однако некоторые компоненты, такие как аудиоплата и сканер отпечатков пальцев, не имели подробного описания, что сделало работу более трудоемкой. Для размещения механической клавиатуры потребовался полностью переработанный корпус.

В результате получился изготовленный на заказ алюминиевый корпус, который, хоть и значительно толще оригинального шасси Framework, выглядит не менее эстетично. Ноутбук сохранил три из четырех модульных портов, которыми известен Framework. Одним из портов пришлось пожертвовать для установки кастомного хаба с USB-A и HDMI.

Сама клавиатура оснащена переключателями Kailh Choc Sunset, а печатная плата (PCB) установлена на уплотнительных кольцах (o-rings) для более равномерного и приятного набора текста. Кейкапы были взяты из двух наборов, а клавиши Shift и Escape окрашены в яркий оранжевый цвет. Справа под клавиатурой расположены три низкопрофильных поворотных энкодера, которые органично вписаны в общий дизайн ноутбука и почти незаметны с первого взгляда.

На момент публикации новости ролик энтузиаста собрал свыше 63 тыс. просмотров на YouTube почти полтысячи комментариев.