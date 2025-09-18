Испытание огнем и мечом: как король Испании решил спор между христианами

В средние века диспуты при королевском дворе решались разными способами — в том числе испытанием огнем и поединком. Портал medievalists.net рассказал о легенде испанского короля Альфонсо VI Храброго.

© Unsplash

Литургия — форма церковной службы, в которую входят молитвы, чтения, песнопения, месса и другие обряды. Но в средние века разные регионы латинского христианского мира практиковали разные ритуалы, и у каждого были свои традиции.

Так, мозарабский ритуал, уходивший корнями в вестготское христианство и сохраненный христианами, жившими в мусульманской Испании, отличался от римского молитвами, песнопениями и литургическим календарем. Например, благодарственные молитвы в нем были длиннее и сложнее, со специфическими формулировками и ритуальными жестами, которых нет в римской мессе. Музыка тоже играла роль: у мозарабского песнопения была собственная мелодическая традиция, отличавшаяся от грегорианского песнопения. И хотя оба ритуала следовали структуре мессы, ассоциация римского с папской властью постепенно сделала его стандартом для реформаторов, искавших единство в латинском мире.

Переход от древней мозарабской литургии к римскому укладу в Иберии XI века был не просто церковной реформой. Реформа обернулась драматичной историей с участием короля Альфонсо VI Храброго (1065-1109). Он собрал совет под предводительством папского легата, чтобы стандартизировать литургию. Но тогда в Толедо и других бывших вестготских центрах мозарабский ритуал по-прежнему был популярным, и люди отчаянно сопротивлялись его подавлению

По поздним свидетельствам, Альфонсо устроил judicium dei между двумя чемпионами, чтобы решить, какой ритуал больше по нраву Богу. Один рыцарь представлял короля и римскую литургию, а другой защищал древние мозарабские традиции Толедо. Дуэль, описанная как священное испытание, по мнению присутствовавших проходила прямо под божественной юрисдикцией.

Победителем в итоге вышел рыцарь, сражавшийся за мозарабскую традицию. В обществе, которое привыкло видеть победу в бою как знак божественной милости, это должно было закрепить выживание древнего ритуала. Но Альфонсо, по-прежнему желавший провести реформу, настоял на втором испытании.

На этот раз вместо дуэли совет бросил в огонь два молитвенника — один римский, один мозарабский. Тот, что потом достанут из пламени уцелевшим, и будет божьим выбором… Но победил вновь неугодный королю вариант. По легенде, после этого Альфонсо просто отобрал молитвенник, бросил его назад в огонь и заявил, что отныне «рога закона будут покорны правлению королей».

Непонятно, происходили ли эти испытания в реальности. Современные историки обычно расценивают их как легендарные или символические истории, созданные для того, чтобы выразить напряжение между королевской властью, папскими реформами и местными традициями. Тем не менее, история отражает волевую тягу к реформам и средневековую веру в то, что божественной справедливости можно добиться через пламя и бой.

Даже после официального принятия римской литургии небольшая часть мозарабских церквушек и приходов продолжала придерживаться собственных традиций. Она сохранилась и по сей день. А легенда о дуэли и испытании огнем стала наглядной иллюстрацией поворотного момента в религиозной и политической истории средневековой Испании.