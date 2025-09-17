В Чехии найден набор инструментов жившего 30 тыс. лет назад охотника

Каменные орудия, обнаруженные в Чехии, похоже, принадлежали охотнику-собирателю, жившему около 30 000 лет назад. Эти 29 артефактов — лезвия и наконечники, предназначенные для охоты, свежевания, разделки мяса и рубки дерева — дают редкий взгляд на повседневную жизнь древних охотников, говорит Доминик Хлахула из Института археологии Академии наук Чешской республики.

© Телеканал «Наука»

В 2009 году в Павловских горах на юго-востоке страны обрушилась сельская дорога, открыв заброшенные подвалы, которые начали изучать археологи. В 2021 году они обнаружили более глубокий уровень этого места, называемый Миловице IV, содержащий древесный уголь, датируемый периодом от 29 550 до 30 250 лет назад. Там были найдены кости лошадей и северных оленей, а недавно — набор каменных орудий. Результаты их исследования вышли в Journal of Paleolithic Archaeology.

Инструменты лежали в рядок так, будто они были завернуты в кожаный мешочек, который давно истлел. Очевидно, они не случайно оказались вместе — это явно был чей-то личный комплект, объясняет Хлахула.

По его словам, на инструментах заметны признаки интенсивного использования. Большинство лезвий изношены от резки и соскабливания костей, дерева и шкур, на некоторых остались следы крепления к рукоятке. Часть наконечников имеет сколы или микроскопические следы ударов, а один, по-видимому, использовался как острие копья или стрелы.

Несколько предметов изготовлены повторно из других, более старых инструментов — это позволяет предположить, что хороший камень был дефицитом или что охотник был бережливым и не расточал ресурсы, полагает археолог.

Дальнейшие анализы показали, что около двух третей орудий были изготовлены из кремня ледниковых отложений, найденного как минимум в 130 километрах к северу — или гораздо дальше, если добираться до них по извилистым тропам. Большинство остальных привезены, по-видимому, из западной Словакии, примерно в 100 километрах к юго-востоку. Остается неясным, добывал ли владелец камень самостоятельно или купил его, добавляет Хлахула.

Многие предметы слишком изношены или сломаны, чтобы использовать их по назначению. Но возможно, охотник хранил их в надежде переработать — или даже в силу сентиментального отношения к личным вещам.