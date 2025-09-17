Луна удаляется от Земли: стоит ли паниковать и к чему готовиться

Луна удаляется от Земли на 1,5 дюйма (3,8 см) в год. Ученые измеряют расстояние с помощью света, отражающегося от зеркал на Луне, установленных космическими зондами, сообщает The Conversation.

Луна находится на расстоянии около 239 000 миль (385 000 км) и ее орбита меняется на 12 400 миль (20 000 км). Из-за этого происходят суперлуния. Притяжение Луны вызывает приливы, что приводит к увеличению ее орбиты. Земля теряет импульс, и ее вращение замедляется, что удлиняет сутки на 0,00000001 % в год, отмечают ученые.

70 миллионов лет назад день длился 23,5 часа. В будущем Луна может оказаться в приливном захвате с Землей, но это маловероятно из-за увеличения яркости Солнца и его превращения в красного гиганта. Увеличение расстояния между Луной и Землей незначительно и не повлияет на нашу жизнь в ближайшее время, считают специалисты.

Ранее сообщалось, что отдачу при слиянии черных дыр удалось измерить с помощью гравитационных волн. Это первое измерение, позволяющее определить скорость и направление выброса новой черной дыры, что открывает новый инструмент для изучения их слияний. На основе данных о волне GW190412 астрономы установили, что черная дыра двигалась со скоростью более 50 км/с из-за асимметрии столкновения.