«Ведьмины круги» в Африке и Австралии: кто или что их оставляет

В пустынях Африки и в некоторых частях Австралии есть необычные участки земли без растений среди травянистых равнин. Они известны как «ведьмины круги». «Рамблер» расскажет о научных версиях их происхождения.

«Ведьмины круги» — это почти идеально круглые участки без растительности, окруженные полосами травы. Встречаются они только в засушливых областях. Диаметр таких кругов может составлять от двух до 12 метров.

Впервые они были замечены в пустынной части Намибии (Западная Африка) и в регионе Пилбара на северо-западе Австралии. Но в 2023 году в EarthSky, была опубликована работа, в которой с помощью ИИ удалось обнаружить похожие круги и в других странах: почти 263 новых локации в 15 странах мира — и все это места с засушливым климатом.

Основные гипотезы появления кругов

Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о причине образования «ведьминых кругов». Поэтому ниже представлены сразу несколько гипотез, объясняющих этот феномен.

1. Термиты

В Австралии была найдена связь между кругами и деятельностью термитов рода Drepanotermes после раскопок. Ученые обнаружили, что круги имеют твердый, «цементированный» верхний слой почвы. Под кругами были найдены камеры-гнезда термитов Drepanotermes, иногда с запасами пищи. Это говорит в пользу того, что термиты либо создают такие структуры, либо используют их. Исследования опубликованы в CSIRO.

2. Самоорганизация растительности

В Намибии круги исследовались дольше, и в ряде работ показано, что многие из них появляются, когда трава испытывает стресс от дефицита воды. Поэтому растения организуют свое распределение таким образом, что между точками роста травы образуются пустые участки. Это необходимо для того, чтобы уменьшить конкуренцию и оптимизировать использование ресурсов. Однако корни растений внутри кругов часто гибнут из-за жестких условий.

3. Сочетание абиотических и биотических факторов

Современные исследования, ознакомиться с которыми можно в ESA journals, показывают, что обе гипотезы могут быть верны в зависимости от региона: в Австралии многие круги связаны с термитами, в Намибии — с растительной самоорганизацией и стрессом от засухи.

Таким образом, самые убедительные версии связаны с деятельностью термитов и самоорганизацией растительности в условиях засухи и ограниченного доступа к воде. Но окончательных ответов пока нет: разные регионы могут иметь разные механизмы, а многие детали: точный возраст кругов, скорость их появления и исчезновения — все еще остаются предметом исследований.

