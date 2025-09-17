Профильный комитет одобрил законопроект об объектах археологического наследия

Запрет на опубликование сведений о нахождении объектов археологического наследия могут отменить. Соответствующий законопроект одобрил к рассмотрению во втором чтении Комитет Госдумы по культуре на заседании 17 сентября.

Авторы документа — депутаты Заксобрания Краснодарского края. В рамках рассмотрения проекта закона в первом чтении поступило три поправки. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов уточнил, что они носят юридико-технический характер.

В первом чтении законопроект был принят 10 июля. Документ отменяет запрет на публикацию информации, позволяющей идентифицировать объекты археологического наследия на местности, а также данных о предметах их охраны.

Недостаток доступа к подобной информации приводит к тому, что участники земляных или строительных работ непреднамеренно наносят значительный ущерб этим объектам, зачастую превышающий ущерб от незаконных раскопок. В связи с этим предлагается убрать ограничение на доступ к соответствующим сведениям для физических и юридических лиц.