Работавшие в ЦЕРН физики захотели вернуться в Россию

Работавшие в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) российские ученые хотят вернуться, программа их трудоустройства в РФ готова. Об этом рассказал РИА Новости президент РАН Геннадий Красников.

Он подчеркнул, что проблема «утечки мозгов» из страны перестала быть актуальной, многие собираются вернуться.

«У нас, как вы знаете, была проблема с ЦЕРНом — у многих ученых закончились контракты, и им не стали их продлевать. И могу сказать, что эти ученые практически все готовы вернуться в Россию и работать у нас», — поделился Красников.

При этом президент РАН отметил, что для возвращения этим физикам-ядерщикам нужно создать условия для работы, чтобы они максимально использовали свои знания и возможности. По его словам, такую программу уже подготовили.

В апреле заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил, что отказ Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества с Россией и Белоруссией в очередной раз доказывает эмоциональную неустойчивость и незрелость западных политиков.

Заморозку сотрудничества с РФ, которая является традиционным лидером в сфере ядерной энергии и строительства новых реакторов, по словам парламентария, следует рассматривать как отказ от здравого смысла.