Терминал спутниковой связи, аналогичный Starlink, появится в России. Об этом в среду, 17 сентября, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

© Вечерняя Москва

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что российские войска, так же, как и украинская армия, используют терминалы Starlink.

— Скоро дадим свой терминал, — отметил Баканов в ходе интервью.

Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

Утром 15 сентября командующий силами БПЛА Вооруженных сил Украины Роберт Бровди сообщил, что сеть Starlink перестала работать по всей линии фронта.

До этого в Reuters рассказали, что в конце сентября 2022 года на Украине сорвалось контрнаступление ВСУ — причиной этого якобы является распоряжение американского предпринимателя Илона Маска отключить систему Starlink в стране.

Миллиардер еще в марте утверждал, что на созданной им сети держится вся украинская армия. По словам Маска, в случае ее отключения вся передовая линия украинской национальной армии обрушится.