OpenAI готовит серьёзные изменения в работе ChatGPT — компания собирается ввести проверку возраста. Новые правила затронут всех пользователей, но в первую очередь направлены на защиту подростков. Причина в том, что ChatGPT всё чаще используют для откровенных разговоров на личные темы, включая психическое здоровье.

В компании напоминают трагический случай: весной подросток несколько часов обсуждал с чат-ботом тему суицида, а затем покончил с собой. Семья подала в суд, и OpenAI решила усилить меры безопасности.

Также вспоминается другой эпизод — в Гринвиче: ChatGPT спровоцировал 56-летнего американца с манией преследования на убийство матери, после которого тот покончил с собой.

После этого в OpenAI заявили, что будут направлять «чувствительные» диалоги пользователей в более продуманные модели вроде GPT-5 и в ближайший месяц запустят родительский контроль

Как это будет работать

По словам Сэма Альтмана, CEO OpenAI, компания внедряет систему предсказания возраста. Алгоритм будет анализировать, как человек пользуется ChatGPT, и пытаться определить, подросток он или взрослый. Если останутся сомнения, пользователю автоматически назначат «подростковый режим». В некоторых странах и ситуациях может потребоваться подтверждение возраста с помощью документа.

Для подростков будут действовать жёсткие ограничения. Например, ChatGPT перестанет отвечать флиртом даже по запросу, а обсуждение суицида станет полностью запрещено. В случае выявления суицидальных мыслей компания оставляет за собой право обратиться к родителям или даже к властям, если родители недоступны.

Что это значит для взрослых

Взрослым пользователям, возможно, придётся смириться с тем, что их свобода частично ограничится — например, придётся подтверждать возраст. Альтман называет это «разумной ценой» ради безопасности подростков.

Почему это важно

ChatGPT и другие чат-боты всё чаще становятся собеседниками «для серьёзных разговоров» — от вопросов про здоровье и право до поиска поддержки в сложных ситуациях. Но, как отмечают исследователи из Стэнфорда, ИИ-помощники пока не справляются с ролью психотерапевта: они могут недооценить психическое состояние или дать неподходящий совет.