Samsung свернула проект SmartSSD, разработанный совместно с AMD

Samsung окончательно свернула проект SmartSSD, разработанный совместно с AMD (через Xilinx). Идея таких накопителей появилась ещё в 2018 году: встроенный FPGA-ускоритель позволял обрабатывать данные прямо на SSD, без серверов.

© Ferra.ru

Устройство совмещало NAND, HBM и RDIMM-память, обещая революцию в вычислениях «на месте хранения». Однако технология так и не получила массового распространения.

Так, SmartSSD второго поколения оказался нишевым продуктом: дорогим, сложным в интеграции и ограниченным интерфейсом Gen3. Ситуацию усугубили пандемия и взрывной рост генеративного ИИ.

Крупные модели требовали не «умных» SSD, а гигантских хранилищ и специализированных GPU/ASIC-ускорителей.

Сейчас SmartSSD можно найти лишь под брендом AMD Xilinx на Amazon (3,84 ТБ за $517). Samsung же убрала его из своей линейки. Хотя в 2022 году компания уверяла об «огромном потенциале» рынка CSD, но по факту он оказался слишком узким.

Тем не менее интерес к идее вычислений «на месте данных» остаётся. В перспективе её могут возродить уже в формате AI-SSD с ASIC-ускорителями, особенно востребованных на краю сети и в дата-центрах.