Правительство РФ поручило разработать технологию «человек на чипе»

Правительство России поручило создать отечественную систему скрининга лекарств с использованием модели «человек на чипе», передает ТАСС.

Новый подход позволит тестировать лекарства на клетках, воспроизводящих работу человеческого организма, без необходимости проведения испытаний на животных и в пробирках.

Технология основана на биоинженерных чипах, где через микроканалы проходят питательные растворы, а на специальных поверхностях размещаются живые клетки. Это позволяет формировать среды, максимально приближенные к реальным условиям работы органов и организма в целом. Такой способ, по мнению специалистов, значительно ускоряет отбор наиболее перспективных кандидатов для разработки новых лекарств.

В России уже существуют разработки «органов на чипе». В этом году ученые НИИ пульмонологии ФМБА России создали «легкое на чипе» и применяют эту модель для оценки воздействия экстремального арктического климата на дыхательную систему. Подобные чипы печени, почек и кишечника также проходят испытания.

Работа над созданием и внедрением «органов на чипе» включена в государственные программы, в частности в инициативу «Приоритет-2030». В Сибирском государственном медицинском университете ведутся исследования, направленные на создание органоида печени с микрометастазами для тестирования новых противоопухолевых препаратов.

